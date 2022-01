Bianchi: “Scuola in presenza nostro impegno dall’inizio”

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2022 "Stiamo lavorando per una scuola in presenza, come aveva promesso il premier Draghi, perché la scuola è comunità, anche attraverso strumenti digitale, ma all'interno di una visione d'insieme. Abbiamo sempre dato priorità alla scuola in presenza, perché possa essere un punto di riferimento per i ragazzi e per le famiglie e per la comunità nel suo insieme. Accanto a questo abbiamo rafforzato la scuola digitale, che non è in opposizione alla scuola in presenza”, così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’audizione alla Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev