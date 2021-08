Amministrative Milano, Lupi: "Cittadini hanno bisogno di un sindaco concreto"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 31 agosto 2021 "La campagna elettorale non è ancora iniziata, ma Luca Bernardo è stato scelto perchè è espressione della società civile e può portare la freschezza di chi viene dalla società civile senza cadere nei tranelli del dibattito politico. I milanesi hanno bisogno di un sindaco concreto e che parli in modo concreto", così Maurizio Lupi alla presentazione della lista Milano Popolare per le amministrative del capoluogo lombardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev