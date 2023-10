In Sicilia Occidentale l'obiettivo è destagionalizzare

Giovedì 19 Ottobre 2023, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 16:05

Obiettivo: destagionalizzare. È questa la parola chiave che la Sicilia Occidentale, con il suo brand di destinazione "West of Sicily" sta cercando di portare avanti, promuovendo attività che vanno oltre alla stagione turistica estiva. Natura, trekking, passeggiate in bicicletta ma anche eventi nei diversi comuni della provincia di Trapani. Oltre 500 chilometri di percorsi cicloturistici che attraversano la Sicilia occidentale, ma si punta anche sul turismo naturalistico-archeologico con mete di grande interesse ancora poco conosciute come il Parco di Segesta, Riserva Naturale di Monte Cofano a Custonaci, le Isole Egadi.

Rosalia D'Alì, Presidente distretto turistico Sicilia occidentale e assessore turismo comune di Trapani, spiega: "La Sicilia occidentale non è solo luogo dove fare vacanze estive di mare e sole, ma si può fare tanto altro, legato allo sport, all'outdoor, alla cultura, all'enogastronomia e il clima consente di poterlo fare 12 mesi l'anno. Stiamo dunque iniziando ad essere percepiti come meta turistica da vivere oltre il periodo estivo".

Si chiude il periodo estivo con un bilancio più che positivo. "Il bilancio è estremamente positivo, il trend di presenze è in crescita. La Sicilia occidentale è sempre più conosciuta, è più richiesta dal turismo nazionale e internazionale. Tutto questo grazie a una offerta che si arricchisce ogni anno di più, in una stagione che si allunga e dà la possibilità di fare delle esperienze in Sicilia Occidentale diverse tutto l'anno".

Quali le prossime sfide per il territorio? "Proseguire l'azione di promozione anzi arricchirle, andare oltre l'Europa e allargarci in America, essere sempre più presenti nella fiera di settore e proseguire con eventi e campagne di comunicazioni".