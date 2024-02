Mercoledì 14 Febbraio 2024, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:12

CALCIO A CINQUE

TERNI Il Pala Di Vittorio torna alla città e la Ternana Futsal vola alla Final Four di Coppa Italia di Serie A2. Taglio del nastro dopo i lavori di riqualificazione da 480mila euro alla presenza di 300 spettatori per i quarti di finale in gara secca tra Unicusano Ternana Futsal e Olimpia Regium che i rossoverdi vincono 3-2 ai supplementari. Breve cerimonia prima dell'inizio della partita con gli assessori a Sport e Lavori pubblici, Marco Schenardi e Giovanni Maggi, e il delegato del Coni di Terni Fabio Moscatelli. In tribuna anche il direttore operativo gestionale della Ternana Calcio, Giuseppe D'Aniello, e alcune calciatrici della Ternana Women tra cui la capitana Federica Di Criscio. «Un ringraziamento alla precedente amministrazione che ha dato il via ai lavori e quella attuale che ha permesso di completarli» ha detto Schenardi che ha citato tecnici e dirigenti del Comune e i manutentori Alessandro Bobbi, Francesco De Monte, Gianluca Di Mario e Mario Santarelli. Pellegrini sceglie il quintetto base Fagotti, Corpetti, Sachet, Giardini, De Michelis. Reggio aggressiva con il portiere Guennounna che in pratica fa il giocatore di movimento. Il primo spunto rossoverde è di Fanelli dopo 8' con un sinistro deviato di piede dal portiere ospite. Ternana in vantaggio al 15' con Almadori che spedisce di punta all'angolino dopo la sponda di De Michelis. Ultima occasione prima dell'intervallo sul sinistro di Fanelli salvata in qualche modo da Guennounna mentre a 30" dalla sinistra diagonale di Mazzariol che mette i brividi al pubblico. Ripresa che si apre con la Ternana in difficoltà e l'Olimpia che pareggia grazie a Ruggiero appostato sul secondo palo. E' Jodas a scuotere i rossoverdi ma Guennounna compie un intervento miracoloso al 31'. Dall'altra parte Fagotti con l'aiuto del palo salva sul sinistro di Ederson. Clamoroso il gol degli ospiti a 5 minuti dal termine con il portiere Guennounna che non si limita a impostare, ma parte palla al piede dalla sua porta arrivando fino a bucare la rete di Fagotti. Pallegrini costretto a schierare il portiere di movimento (Jodas) per la prima volta in stagione e quando tutto sembra perduto arriva la zampata di De Michelis a sei secondi dal termine che manda la sfida ai supplementari. Dieci minuti di extra time carichi di tensione fino al sesto fallo di squadra degli ospiti che manda al tiro libero De Michelis. Bomba centrale che si insacca e la Ternana vola alla Final Four di Coppa Italia a Policoro. Sabato prossimo in campionato sarà ancora Ternana-Olimpia Regium, ancora al Pala Di Vittorio. Unicusano Ternana Futsal - Olimpia Regium 3-2 Unicusano Ternana Futsal: Fagotti, Sachet, Almadori, Giardini, Jodas, Venarubea, Maurelli, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti. Allenatore: Federico Pellegrini.Arbitri: Domenico Di Donato di Merano e Mattia Landi di Prato (cronometrista Ivano Pubblico di Roma 1) Reti: 15'pt Almadori (T), 3'st Ruggieri (O), 15'st Guennounna, 19'st e 9'sts De Michelis (T)Lorenzo PulcionI© RIPRODUZIONE RISERVATA