L’Inps ed i centri antiviolenza a sostegno alle donne

Giovedì 1 Febbraio 2024, 17:13

Il progetto “L’Inps è con le donne” da Terni si estende a tutta la provincia. Partito in via sperimentale nel 2019 con un protocollo d’intesa, unico in Italia, tra Inps e il centro antiviolenza Libere tutte di Terni, ora è stato ampliato con i centri di Narni, Amelia ed Orvieto. L’obiettivo dell’accordo è di agevolare l’accesso e quindi rendere effettivi i servizi dell’istituto alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni del direttore provinciale dell’istituto Savino D’Elicio Di Chio, della responsabile dei rapporti con l'utenza della direzione provinciale Inps di Terni Rossella Dominici e della presidente dell’associazione Libera…Mente donna e Telefono Donna Maurita Lombardi.