Imprenditoria femminile a Terni, avanti piano nei settori tradizionali

Lunedì 4 Marzo 2024, 19:04

E’ un’avanzata lenta, ma costante, quella delle donne imprenditrici ternane, anche se soprattutto nei tradizionali settori di cura alla persona. E’ quanto emerso dal convegno “Impresa, singolare femminile. Caratteristiche e fabbisogni dell’imprenditoria femminile dalla voce delle protagoniste” che si è svolto nella sede di Terni della Camera di commercio. L'imprenditoria femminile ha un peso rilevante all'interno del quadro totale delle imprese, sfiora il 27 percento che è una delle percentuali più elevate d'Italia e superiore a quella complessiva dell'Umbria che è intorno al 25 percento. I settori più ‘rosa’ sono i servizi alla persona seguiti da moda e servizi per anziani, asili nido, centri di medicina estetica, commercio, alloggio, ristorazione e servizi turistici. Le imprese femminili ternane sono per la maggior parte di piccolissime dimensioni, hanno fino a nove addetti e per questo la resa economica è molto al di sotto di quella a guida maschile. Non c’è una presenza rilevante di donne al vertice di società ed è ancora più bassa la presenza femminile all'interno degli organi di controllo delle società. Nel video di Claudia Sensi le interviste a Giuliana Piandoro conservatore registro imprese Camera di commercio dell’Umbria e Dalia Sciamannini presidente del Comitato imprenditoria femminile.