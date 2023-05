Venerdì 5 Maggio 2023, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11:13

FOLIGNO - Pronto il piano viabilità in occasione del passaggio in città del Giro d’Italia. Una occasione importante per la città, e per il suo consolidato rapporto col ciclismo e i grandi eventi, che nella giornata di ieri, e non solo in quella, ha visto la polizia locale realizzare una capillare, quanto diretta, informazione alle attività commerciali. Il 13 maggio prossimo, data del transito dell’ottava tappa in città, ci saranno modifiche al traffico. «La carovana ciclistica – si legge, proveniente dal Comune di Trevi, transiterà a Foligno secondo il seguente percorso: via delle Industrie, via Santocchia, viale Roma, viale Mezzetti, via Flavio Ottaviani, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Goffredo Mameli, rotatoria San Giovanni Profiamma, per poi proseguire percorrendo la Strada Statale 3 Flaminia in direzione Nocera Umbra». Nell’informativa alle attività commerciali la polizia locale specifica che: «Gli organizzatori ci comunicano che per ragioni si sicurezza e per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, la circolazione lungo le vie sopra indicate sarà interdetta dalle 10.45 alle 13.30 circa (e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti)». L’informativa ha una funzione di amplificazione della comunicazione visto che gli stessi titolati o gestori delle attività commerciali a loro volta diventeranno il veicolo d’informazione alla rispettiva clientela. Una occasione importantissima, quella data dal Giro d’Italia che coincide anche con i 150 anni dalla firma della convenzione tra l’allora Ministero della Guerra e Comune di Foligno per la costruzione della Caserma “Gonzaga”, oggi sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Una serie di appuntamenti che si aprono oggi con la cerimonia Alzabandiera pubblica e si prosegue il 13 maggio col traguardo volante del giro d’Italia fronte Caserma. E ci saranno anche molti altri eventi. Si passa al 2024 con conferenza su Inno Nazionale in marzo e quindi per maggio “in caso di designazione di Foligno come sede di tappa coinvolgimento della caserma per il giro d’Italia”. Ed a seguire è pronto un altro ricco calendario di appuntamenti. Un rapporto, quello tra la Caserma e Foligno che nasce dalla Società Folignate per la Costruzione della caserma e che nel tempo, ed in particolare oggi con il Centro di Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito è anche un fondamentale volano ecomomico per il tessuto locale e non soltanto. Tornando, quindi, al giro d’Italia giorno dopo giorno la città, e tutti i territori che saranno attraversati, si stanno preparando per accogliere nel miglior modo possibile la grande manifestazione ciclistica internazionale. Un evento nell’evento visto che le immagini che vengono rilanciate sui circuiti video del mondo diventano anche un veicolo importantissimo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le bellezze del territorio. Una grande occasione, quindi, che continua a dare lustro e per la quale si spera, per il prossimo anno, che Foligno possa tornare a essere sede di tappa.