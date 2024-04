Sulle ali della musica, stasera in tv su Rai 1 la vera storia di Antonia Brico: trama, cast e dove è stato girato il film

La vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale. La racconta il film di Maria Peters Sulle ali della musica, in onda stasera in tv, martedì 23 aprile, alle 21.30 su Rai 1. Scopriamo dunque la trama, ilcast e le curiosità sulla pellicola.

Sulle ali della musica, la trama del film in onda stasera in tv su Rai 1

Arrivata in America dall'Olanda con i suoi genitori quando era ancora una bambina, all'inizio del '900, Antonia sogna di diventare direttrice d'orchestra, ma nessuno sembra prenderla sul serio e il motivo è semplice: in un mondo conservatore e maschilista è difficile per una donna far valere il proprio talento artistico.

Il cast

Sulle ali della musica (titolo originale: De Dirigent), va in onda stasera in tv su Rai 1 alle 21,30. Il film è interpretato da Christanne de Bruijn (Antonia), Benjamin Wainwright, Seumas F. Sargent. Scott Turner Schofield, Annette Malherbe e Raymond Thiry.

Antonia Brico, la vera storia della prima direttrice d'orchestra donna stasera in tv su Rai1: la famiglia d'origine e la vita privata

Dove è stata girata la pellicola

La troupe e gli attori hanno girato le diverse scene in svariati luoghi. Le scene esterne sono state girate tra Amsterdam, l’Aia, Breda e alcune località del Belgio mentre quelle interne sono state girate nel Teatro dell’Opera di Anversa e negli studios NuBoyana di Sofia, in Bulgaria.