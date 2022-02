Novità WhatsApp desktop: i vocali si ascoltano ovunque

Mercoledì 9 Febbraio 2022, 12:08

Croce e delizia delle conversazioni su WhatsApp, a breve i messaggi vocali potranno essere ascoltati anche su desktop. L’applicazione di messaggistica, infatti, sta per rilasciare un player compatibile con la versione Windows e macOS. Nessun ostacolo, dunque, all’ascolto che dopo i dispositivi mobili arriva anche su desktop frutto di un lungo sviluppo. Ecco come funzionerà. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> STOP AI VOCALI SU WHATSAPP: COSA STA SUCCEDENDO