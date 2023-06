Microsoft Down, disservizi segnalati su Teams e OneDrive

Questa volta è direttamente l'azienda a segnalare un problema dei propri servizi. E' Microsoft down il trend del momento sui social. Su Twitter per l'esattezza dove l'azienda segnala che la suite Microsoft 365, quella di Word ed Excel, è inaccessibile per migliaia di utenti in tutto il mondo.

We're investigating an issue with accessing Outlook on the web. Further details can be found under EX571516 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) June 5, 2023