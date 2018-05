Il "Nobel" della tecnologia a Tuomo Suntola: ha reso più efficienti le memorie di smartphone e pc

Il fisico finlandese Tuomo Suntola, inventore della tecnica che ha reso più efficienti le memorie di smartphone e computer, ha vinto il "Nobel" della Tecnologia 2018, ovvero il Millennium Technology Prize del valore di un milione di euro. La sua tecnica ha permesso comunicazioni più efficienti, comprese quelle dei social media, e le ricadute hanno riguardato anche altri settori, come la medicina, le energie sostenibili e lo spazio, in linea con lo spirito del premio, dedicato alle innovazioni che migliorano società e ambiente.



«Ricevere il Millennium Technology Prize è un grande onore per me, soprattutto perché questa innovazione si è dimostrata utile in tantissime applicazioni che hanno migliorato la qualità della vita dell'umanità», ha detto Suntola. La tecnica per la quale è stato premiato si chiama Ald (Atomic Layer Deposition) che permette di rivestire i materiali con pellicole di superconduttori o isolanti. Negli anni '70 la sua applicazione su larga scala ha segnato l'inizio di una rivoluzione nell'elettronica, permettendo di ottenere microprocessori e memorie digitali più complessi ed efficienti.



Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più miniaturizzati e potenti. Oltre che nel settore dell'elettronica, la tecnologia Ald è utilizzata oggi nel campo biomedico, comprese applicazioni per il rilascio controllato di farmaci nel corpo umano, per migliorare l'efficienza dei pannelli solari, delle luci Led e delle batterie al litio per le auto elettriche. Allo studio anche il possibile uso per imballaggi rispettosi dell'ambiente, per proteggere le lenti dei telescopi e per orologi e gioielli in argento a prova di corrosione. Si stima che il mercato globale di apparecchiature e prodotti chimici utili per le pellicole Ald sia di due miliardi di dollari e che il valore di mercato dei prodotti elettronici basati su questa tecnologia sia di almeno 500 miliardi di dollari.

Marted├Č 22 Maggio 2018



