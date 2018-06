Instagram, arrivano i video lunghi fino a un'ora

Cambiano le stories di Instagram: il social network

lancerà un servizio che permetterà di caricare video fino a un'ora di lunghezza (attualmente il limite è di appena 60 secondi). Si chiamerà IGTV (Instagram tv) e altro non è che «una nuova applicazione per la visione di long-form, il video verticale Instagram. L'applicazione IGTV,

Durante un evento, il Ceo di Instagram, Kevin Systrom, ha detto che «è tempo che i video evolvano. IGTV serve per guardare video lunghi dei vostri creatori preferiti» ma tutti li possono generare. Contemporaneamente, Instagram ha detto di avere superato il miliardo di utenti attivi mensilmente. Con questa novità, la app di Facebook punta chiaramente ad aumentare le opportunità per generare introiti pubblicitari. Secondo la società di ricerca eMarketer, nel 2018 Instagram registrerà ricavi da pubblicità in Usa per 5,48 miliardi di dollari.

