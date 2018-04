FinTech Innovation, a Roma l'evento di Maker Faire dedicato a startup e pmi: la "call 4 speaker" fino al 15 aprile

Fintech, blockchain, cryptovalute, sono ormai parole che leggiamo e ascoltiamo continuamente in articoli, analisi, video, convegni. FinTech Innovation – by Maker Faire Rome – è un evento gratuito che si terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 2 e 3 maggio per discutere con Cfo e manager, imprese, professionisti, startup, istituzioni finanziarie e policy-maker, le opportunità concrete che l’innovazione digitale nel settore finanziario offrono e offriranno per migliorare i processi aziendali e i servizi.L’evento FinTech Innovation – by Maker Faire Rome esplorerà quattro direttrici principali: nuovi strumenti per microimprese, professionisti, pmi e startup, talvolta alternativi a quelli offerti dagli operatori finanziari tradizionali; come il FinTech sta trasformando le banche e gli operatori finanziari tradizionali e cosa offrono questi ultimi a microimprese, professionisti, PMI e corporates; il FinTech per le grandi aziende e le pubbliche amministrazioni; uno sguardo al futuro del FinTech per le imprese e i professionisti, gli operatori finanziari, i cittadini.Oltre a uno spazio formativo, è prevista una "Call 4 speaker" che scade il 15 aprile che si terrà all’interno di Spazio Futuro. Le startup, aziende, banche, istituzioni o pubbliche amministrazioni selezionate racconteranno sé stesse, le proprie soluzioni o un proprio progetto. Per partecipare come speaker si può presentare la propria idea o progetto a questo link L’agenda delle due giornate è consultabile qui mentre il programma delle conferenze è disponibile a questo link L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e consente di ottenere un massimo di 13 crediti formativi.