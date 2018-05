Apple, in arrivo 4 nuovi iPhone: dall'X Plus alla colorata versione "low cost"

Come da tradizione, già mesi prima di venire alla luce i dispositivi Apple sono anticipati da una buona dose di rumors. Ed ecco quindi che secondo le ultime indiscrezioni, stavolta provenienti dal Giappone, in autunno l'azienda di Cupertino potrebbe svelare non tre, ma quattro nuovi smartphone. A settembre infatti potrebbe arrivare anche il nuovo iPhone SE, cioè il «piccolo della famiglia», con display da 4 pollici: andrebbe ad aggiornare il dispositivo lanciato nel marzo 2016.



In base a quanto riferito dal sito nipponico "Mac Otakara", l'iPhone SE potrebbe presentare alcune delle funzioni dell'iPhone X, tra cui il Face ID, la fotocamera TrueDepth e cornici sottili. L'SE andrebbe ad aggiungersi ai tre altri modelli attesi: un nuovo iPhone X, un X Plus più grande e una versione più economica simile all'X, ma con schermo Lcd e non Oled. Proprio l'iPhone economico potrebbe sorprendere: secondo l'analista Jun Zhang di Rosenblatt, il modello Lcd arriverà in colori sgargianti, e cioè blu, giallo e rosa, un modo per differenziarlo dagli altri modelli. Le voci in circolazione da mesi sui tre dispositivi descrivono un iPhone X di seconda generazione con display Oled da 5,8 pollici, un iPhone X Plus con Oled da 6,5 pollici e un iPhone meno costoso con schermo Lcd da 6,1 pollici.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA