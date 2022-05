Setta Ramtha

La Ramtha's School of Enlightenment, o Scuola di Illuminismo di Ramtha, è una setta spirituale americana New Age nata vicino alla città rurale di Yelm, una piccola cittadina degli Stati Uniti situata nello Stato di Washington, nella Contea di Thurston. La scuola è stata fondata nel 1988 da JZ Knight, che afferma di incarnare un essere non meglio specificato di 35.000 anni chiamato Ramtha the Enlightened One. Secondo il sito web della scuola, si tratta di una “accademia della mente che offre ritiri e laboratori a persone di tutte le età e culture”. Hanno fatto scalpore le parole di JZ Knight, il quale nel 2011 ha detto, tra le altre cose, che i messicani “si riproducono come conigli” e che sono “veleno”, che tutti gli uomini gay erano preti cattolici e che gli agricoltori che si occupano di biuologico hanno una cattiva igiene.