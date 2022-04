Charles Leclerc è nato a Monaco ed è uno dei due attuali piloti della Scuderia Ferrari nel Mondiale di Formula 1. Entrato in Formula 1 nel 2018 con l'Alfa Romeo Sauber F1, ha proseguito nel 2019 nella Ferrari al fianco del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

Nato il 16 ottobre 1997,sotto il segno della Bilancia, il 25enne è stato campione di Francia nel 2009, poi vincitore della Monaco Kart Cup nel 2010, del CIK-FIA Academy Trophy e della Coppa del Mondo Junior nel 2011. Top rookie in Formula Renault nella sua prima stagione, poi in Formula 3 l'anno successivo. Nel 2016 ha vinto la GP3 Series prima di dominare la stagione 2017 della FIA Formula 2. Individuato da Nicolas Todt nel 2010, il pilota di All Road Management si è unito alla Ferrari Driver Academy nel 2016 e ha fatto il suo debutto in Formula 1. Dopo un primo anno convincente con il team Alfa Romeo Sauber, è stato scelto nel 2019 per guidare la nuova Ferrari SF 90. Dopo 7 pole position, 10 podi e 2 vittorie, Charles è arrivato quarto nel campionato del mondo e ha esteso il suo contratto con la Ferrari fino al 2024. È un anno molto particolare dove perde il suo amico e pilota di F2 Anthoine Hubert che muore in un incidente sul circuito belga. È anche l'anno in cui porta a casa il suo primo GP di F1. Ma ci sono nuovi, significativi lutti: perde un altro amico, il pilota Jules Bianchi, e anche il papà. Vince a Monza e chiude al quarto posto nel Mondiale e 264 punti. Inoltre conquista il maggior numero di pole position: sette, andando a competere direttamente con il quattro volte campione del mondo (e compagna di scuderia) Sebastian Vettel. La stagione 2020 è stata piuttosto al di sotto delle sue aspettative dato che è riuscito ad agguantare il podio solo in due occasioni, finendo 8° nella classifica piloti. Nel 2021 si è assicurato due pole position e un podio. Leclerc attualmente gareggia al Mondiale di Formula 1 2022 con la Ferrari numero 16. Al suo fianco, Carlos Sainz.