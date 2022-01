Rugby, Sei Nazioni al via dal 5 febbraio, il capitano Michele Lamaro: «Terremo alto l'onore dell'Italia» Calendario, tv e biglietti

Nel Sei Nazioni non ne vinceremo una anche quest'anno, sostengono in particolare i bookmaker che tengono la mano sul portafogli e non sul cuore, ma c'è qualche luccichìo che lascia sperare in sconfitte meno amare e qualche soddisfazione per la nazionale del capitano Michele Lamaro e del ct Crowley, entrambi al debutto nel Torneo per nazionali più antico e prestigioso al mondo. Dal 1883 ad oggi sono 128 edizioni, ma l'Italia vi abita solo dal 2000, ovvero ha giocato 110 partite vincendone 12 e pareggiandone una.

A Roma gli azzurri non alzano le braccia al cielo dal 2013 come hanno fatto nel 2015 in Scozia, poi solo legnate, più o meno pesanti, rare volte arrivate sul filo di lana. Per di più c'è la novità che il Sei Nazioni 2022 è di fatto un mondiale liofilizzato: Inghilterra, Francia, Scozia, Galles e Irlanda in novembre hanno battuto gli All Blacks, il Sud Africa campione del mondo e l'Australia. Non era mai accaduto prima.

Ma allora dove si può intravedere una fiammella per pellegrinare di nuovo all'Olimpico dopo i tempi cupi della pandemìa? E perché gli stessi avversari dicono che l'Italia merita di restare nel Torneo?

La seconda risposta è sempre la stessa: le migliori sei nazioni europee sono queste. Punto.

La prima sta nell'entusiasmo portato dal neo capitano "Mitch" Lamaro, 23 anni, Roma Nord, che da bambino faceva il raccattapalle nelle partite dell'Italia nel Sei Nazioni al Flaminio e che ora guida quella nazionale. E poi, vista dal lato del ct, il gruppo di giovani usciti dall'under 20 che ha innalzato il livello tecnico del formazione.

Del resto Lamaro ha buoni esempi davanti: «Berrettini ci può ispirare? Un campione come Matteo ci può sicuramente ispirare. Sta facendo molto bene, peccato giochi alla 4 del mattino. Una semifinale del genere contro Nadal, uno dei più forte di tutti i tempi, avremmo voluta vedere tutti. Credo possa essere di grande ispirazione e dobbiamo prendere esempio anche da come ha vinto l'ultima partita. È uno sportivo sano, con tanta energia da cui dobbiamo prendere esempio».

Il calendario, la tv e i biglietti



Prima giornata

Sabato 5 febbraio 2022: ore 15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino). Ore 17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 6 febbraio 2022: ore 16, Francia-Italia (Stade de France, Parigi).

Seconda giornata

Sabato 12 febbraio 2022: ore 15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff). Ore 17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi).

Domenica 13 febbraio 2022: ore 16, Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma).

Terza giornata

Sabato 26 febbraio 2022: ore 15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo). Ore 17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra).

Domenica 27 febbraio 2022: ore 16, Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

Quarta giornata

Venerdì 11 marzo 2022: ore 21, Galles-Francia (Principality Stadium, Cardiff).

Sabato 12 marzo 2022: ore 15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma). Ore 17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra).

Quinta giornata

Sabato 19 marzo 2022: ore 15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff). Ore 17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino). Ore 21, Francia-Inghilterra (Stade de France, Parigi).



SEI NAZIONI IN TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena, e in streaming su SkyGo e Now TV. Le partite dell’Italia anche in chiaro su TV8. Su Sky anche diretta su 10 delle 15 partite del Torneo Under 20 che va in parallelo con quello dei "grandi" (naturalmente sono previste le 5 dell'Italia) e tutto il Torneo Femminile da fine marzo.

I BIGLIETTI

Al momento la capienza dell'Olimpico è al 50%, I biglietti sono in vendita su Ticketone.