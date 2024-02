Lewis Hamilton alla Ferrari, i tifosi: «Un grande ma è una mossa di marketing»

Venerdì 2 Febbraio 2024, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 13:12

La notizia dell'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari sta generando incredulità e gioia sui social media, con appassionati di Formula 1 che celebrano il passaggio del pilota britannico alla scuderia italiana attraverso fotomontaggi, meme, bandiere della Rossa e titoli dei quotidiani internazionali. L'entusiasmo per questo evento si sta diffondendo ampiamente online, evidenziando l'impatto e l'interesse generati da questa importante mossa nel mondo della Formula 1. «Il più grande con la più grande», scrive un follower. «Nessuno resiste alla fascino della Ferrari», replicano altri utenti social. Il clima è quella di una festa. I commenti non sono solo italiani, anzi quelli del Belpaese sono in minoranza: segno che la Ferrari e Hamilton sono un fenomeno mondiale. Sui profili ufficiali della Scuderia e del pluricampione di F1 sono migliaia i rilanci e gli auguri. Non manca ovviamente chi con dei «meme» prende in giro la Mercedes per lo «scippo» o chi esprime qualche dubbio sull'arrivo di un grande pilota «comunque quarantenne»