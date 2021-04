19 Aprile 2021

di Alberto Sabbatini

(Lettura 2 minuti)







NORRIS 10

Il più giovane di tutti è stato il più impeccabile. Tutti hanno commesso almeno una sbavatura, lui niente. Velocissimo e aggressivo, ha tenuto dietro Leclerc e ha resistito finché ha potuto pure ad Hamilton.

VERSTAPPEN 9

Una vittoria netta stavolta senza “aiutini”. Stavolta ha fatto capire a Hamilton chi comanda rifilandogli una spallata alla prima curva per tenerselo dietro.

LECLERC 9

Ci ha messo del suo, come al solito, per cercare di portare la Ferrari sul podio. Ce l’avrebbe fatta se la bandiera rossa di metà corsa non avesse rocambolescamente rimesso in gioco Hamilton.

SAINZ7,5

È meno appariscente di Leclerc ma sulla distanza è consistente. Dopo una brutta qualifica si è riscattato in gara dove è partito 11° ed ha rimontato fino al 5° posto. Si è ricordato di avere un papà rallista quando è dovuto uscire dalla sabbia un paio di volte senza piantarsi.

FERRARI 7

La gara conferma che la SF21 è competitiva, ma solo per essere la terza forza del campionato. Mercedes e Red Bull sono di un altro pianeta, visto che Leclerc ha preso 25 secondi in 29 giri dal vincitore. Bisogna ancora rimboccarsi le maniche.

HAMILTON 6

Anche il Re può sbagliare. Ha commesso un’ingenuità da pivello, andando a sorpassare un doppiato sull’umido, finendo fuori pista e perdendo un giro. Lo sanno anche i debuttanti che non si fa. Poi la bandiera rossa lo ha rimesso in gioco: allora si è ricordato di essere il campione del mondo producendosi in una gran rimonta da 9° a secondo.

GIOVINAZZI 6

Un voto d’incoraggiamento perché l’unico italiano in F1 continua ad essere preso di mira dalla sfortuna più nera. Stavolta mentre lottava per entrare nella top ten ha dovuto fermarsi al box perché una visiera a strappo gli era finita sui freni surriscaldandoli! Più iella di così!

PEREZ 5

Proprio lui che passa per il più esperto di tutti, ha commesso un errore da principiante superando gli avversari in regime di safety car e prendendosi una penalità.

BOTTAS 4

Uno che guida una Mercedes dovrebbe lottare per la vittoria, non per il decimo posto. Nell’incidente con Russell però era incolpevole ma s’è comunque preso un bello schiaffo sul casco dal collega!

RUSSELL 3

L’anno scorso proprio a Imola aveva demolito la Williams al penultimo giro e aveva promesso: mai più! Stavolta l’ha fatto a metà gara in un sorpasso troppo ottimistico su Bottas. Il bello è che poi ha pure cercato di picchiare il finlandese!