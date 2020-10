Alfa Romeo, confermati Raikkonen e Giovinazzi per il 2021

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi rimarranno alla guida dell'Alfa Romeo Racing anche nel 2021. Ad annunciarlo è la stessa scuderia sui propri canali social. «L'Alfa Romeo è più di una squadra per me, è come una seconda famiglia - ha dichiarato il pilota finlandese -. Tanti dei volti che erano intorno a me quando ho fatto il mio debutto in Formula Uno nel 2001 sono ancora qui e l'atmosfera unica di questa squadra è ciò che mi dà quella motivazione in più per andare avanti in quella che sarà la mia diciannovesima stagione in questo sport». «Non sarei qui se non credessi nel progetto del team e in ciò che sentiamo di poter realizzare insieme. Questa è una squadra che valorizza il lavoro duro sulle parole e si adatta bene al mio stile. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno e spero di fare qualche passo avanti verso il fronte della griglia con la squadra», ha aggiunto Raikkonen, l'ultimo vincitore di un Mondiale con la tuta della Rossa di Maranello, nel 2007.

