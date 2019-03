Vettel pronto per il Gp d'Australia: «Qui ho grandi ricordi»

La soddisfazione per il lavoro svolto durante i test e i grandi ricordi legati alla pista che ospita la prima gara dell'anno. Per Sebastian Vettel e Charles Leclerc non potevano esserci presupposti migliori per l'inizio del Mondiale di Formula 1, che scatterà questo weekend con il Gran Premio d'Australia ad Albert Park. Su questa pista Vettel ha trionfato nelle ultime due stagioni e Leclerc ha debuttato in Formula 1 lo scorso anno. «Trovo che Melbourne sia il luogo perfetto nel quale iniziare il campionato: c'è una bella atmosfera e la gente è simpatica e accogliente», dice Vettel.



«La pista -aggiunge il tedesco- per contro è molto particolare perché bisogna trovare sintonia con il tracciato: devi ricordarti bene le traiettorie, non è sempre facile identificare il punto perfetto per le frenate e in più il fondo stradale è spesso sconnesso. A noi piloti piace però, se ci chiedessero se vorremmo che venisse riasfaltato probabilmente diremmo di no, perché è unico nel suo genere». «Su questa pista -evidenzia il driver di Heppenheim- ho dei grandi ricordi. Ovviamente i più belli sono legati alle ultime due stagioni, quando abbiamo conquistato altrettante vittorie, ma mi piace ricordare anche il mio primo podio con la Ferrari, conquistato qui nel 2015 all'esordio con la scuderia».



Il gran premio di domenica in Australia sarà il primo al volante della Ferrari per Leclerc: «Ovviamente si tratta di una gara molto speciale per me, sarà il mio debutto con la Ferrari e questo rende questo Gp d'Australia unico», dice il monegasco. «Ho già dei bei ricordi legati a Melbourne perché è ad Albert Park che ho esordito in Formula 1 lo scorso anno. Sono soddisfatto del lavoro svolto durante i test -spiega ancora Leclerc- e non vedo l'ora di scendere in pista perché è nel weekend di gara che bisogna raccogliere i frutti del lavoro fatto durante l'inverno con un bel risultato. Il tracciato è particolare, perché è un cittadino che però ha quasi le caratteristiche di una pista permanente, con ampi spazi di fuga e velocità piuttosto elevate». «È bello venire a Melbourne -conclude Leclerc-, la città e la gente sono speciali. In Australia si respira una cultura diversa e l'atmosfera è molto piacevole».

