Formula 1, Vettel: «Interlagos pista amica, è sempre una corsa speciale». Leclerc con il motore nuovo

Per Sebastian Vettel il gran premio del Brasile «è una corsa speciale». Il tedesco della Ferrari, sul sito della scuderia di Maranello presenta la gara di Interlagos e ricorda la sua vittoria di due anni fa ed il podio di Raikkonen lo scorso anno. «Quando si gareggia a San Paolo, in Brasile, è sempre un'incognita - le parole del tedesco - può sempre succedere di tutto. Non so per quale motivo ma c'è qualcosa di particolare su questa pista e in questi luoghi. Ad ogni occasione qualcosa di pazzo succede e se non accade allora puoi star certo che succederà l'anno successivo. Si tratta di un'altra pista che nel recente passato è stata amica della nostra squadra: ricordo, per esempio, che lo scorso anno qui Kimi era salito sul podio, mentre due anni fa fui io a conquistare la corsa». «Di sicuro, a livello di atmosfera, è una corsa speciale - ha aggiunto Vettel -: i brasiliani sono probabilmente il pubblico più rumoroso tra quelli delle gare che abbiamo in calendario. Gridano talmente forte dagli spalti che anche noi in macchina riusciamo a sentirli. I tifosi brasiliani sembra veramente che salgano in macchina con te».



Nel gran premio del Brasile la Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo. Lo ha confermato Mattia Binotto. «Charles potrà disporre di una Power Unit nuova dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend - le parole del team principal in una nota della scuderia di Maranello. Equipaggiare la sua SF90 con una nuova Power Unit significa prendere penalità in griglia, ma se non altro a San Paolo ci aspettiamo di tornare ai livelli consueti di performance e di poter lottare con spirito combattivo per finire in crescendo la stagione. Questo sarà importante per cercare la conferma del fatto che stiamo facendo progressi con la nostra vettura e per provare a portare questo stato di forma nella pausa invernale. So che i nostri piloti e tutto il team sono assolutamente concentrati su questo».

