Formula 1, Bottas su Mercedes è il più veloce nelle seconde libere

Valtteri Bottas, su Mercedes, è il più veloce nella seconda sessione di prove libere nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il finlandese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'37«236, alle sue spalle le Red Bull con Max Verstappen, +0»044, e Daniel Ricciardo, +0«192. Quarto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, Mercedes, +0»207. A seguire le due Ferrari con Kimi Raikkonen, +0«225, e Sebastian vettel, +0»333. Settimo tempo per il francese Romain Grosjean, Haas, +0«824, ottava la Renault di Nico Hulkenberg, +0»994.



«Oggi non siamo stati abbastanza veloci, bisogna trovare un bel pò di passo entro domani. Credo che sul giro secco dovremmo essere in grado di migliorare abbastanza». Ha mostrato fiducia Sebastian Vettel, interpellato da Sky Sport, anche se le prime due sessioni libere del gp di Abu Dhabi hanno visto le Ferrari attardate rispetto a Red Bull e Mercedes. «Le condizioni ci sono state più favorevoli in serata» ha aggiunto il tedesco. Sensazione condivisa da Kimi Raikkonen: «più complicata la prima sessione, meglio nella seconda. Siamo un pò indietro nei tempi, vediamo come andrà domani». (

