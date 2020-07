Vettel: «Il mio futuro? Non ho deciso, ma voglio ancora divertirmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Futuro dopo la Ferrari ? Al momento ho tre opzioni: continuare, ritirarmi o fare un anno sabbatico. Non ho ancora deciso». Parla così del suo futuro il pilota tedesco della Ferrari,, ospite della trasmissione televisiva “Sport and Talk from Hangar 7” sull'emittente austriaca«Mi sono goduto gli ultimi 5 anni che però mi sono costati grande energia per raggiungere il titolo, il nostro grande obiettivo - prosegue Vettel -. Abbiamo tutti provato di tutto, ma alla fine abbiamo fallito da una parte e dall'altra».E sul futuro il 4 volte campione del mondo, in scadenza di contratto a fine stagione, aggiunge. «Voglio trovare qualcosa che mi diverta. L'aspetto economico non è prioritario: resto molto ambizioso, i motori sono la mia vita e non voglio farne a meno, nel posto giusto mi sentirei ancora a mio agio su una Formula 1.? Penso che continueranno con, anche se l'annuncio ufficiale non è arrivato».