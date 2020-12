Formula Uno, Vettel canta "Azzurro" alla radio nell'ultima gara con la Ferrari

Musica di Paolo Conte, testo di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari sceglie di commuovere i tifosi della Rossa e tutto il team del Cavallino cantando, alla radio, la canzone "Azzurro" con le parole improvvisate dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. L'ultimo alla guida della Ferrari.

GP Abu Dhabi, vince Verstappen

Purtroppo, come tutta la stagione, anche il finale di questo campionato di Formula 1 è amaro per la Ferrari. Entrambe hanno chiuso il Gp doppiate, con Charles Leclerc 13esimo, e Sebastian Vettel 14esimo.



Sui social l'audio di Sebastian Vettel "cantante" è stato condiviso migliaia di volte. La versione rivisitata di "Azzurro" per i meccanici Ferrari che hanno condiviso con lui questa esperienza alla guida del Cavallino è stata toccante. Dall'interno dell'abitacolo un ringraziamento speciale per gli uomini di Maranello con cui ha trascorso sei anni della sua carriera: «Voi siete la squadra Rossa, appassionati, non vi arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, una sensazione di gloria. Ragazzi vi ringrazio, mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felice ma di più di essere sano». Seguono gli applausi di tutto il box della Ferrari ad Abu Dhabi al termine del Gran Premio.

