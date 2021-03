Gp Arabia Saudita, svelato il circuito di Gedda: è il più veloce della storia

I piloti avvertiranno sicuramente una scossa di adrenalina particolare. Il circuito di Gedda, del Gran Premio dell'Arabia Saudita, è stato svelato oggi ed è il più veloce della storia della Formula 1. Si correrà il 5 dicembre e gli organizzatori hanno rivelato un layout del circuito ultraveloce: 6.175 km con 27 curve, il Jeddah Street Circuit sarà il secondo più lungo del calendario e anche uno dei più veloci, con una velocità media di oltre 250 km/h prevista nelle simulazioni.

Situato nella splendida zona della Corniche di Gedda, a circa 12 km a nord del centro della città, il circuito costeggia il Mar Rosso e circonda una laguna e, con tre potenziali zone Drs e un orario di inizio serale, dovrebbe produrre gare spettacolari sotto i riflettori. «È sempre molto emozionante pubblicare i dettagli di un nuovo circuito e il Jeddah Street Circuit non fa eccezione», ha dichiarato Ross Brawn, Direttore Generale di Formula 1, Motorsport.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Tilke e con il promotore per assicurarci di avere una pista che offra emozionanti corse ruota a ruota per i nostri fan e sfidi tutti i piloti. Il design tira fuori il meglio di un moderno circuito cittadino, ma ha anche aree a flusso libero a ritmo serrato che creeranno velocità elevate e opportunità di sorpasso. L'ambientazione è incredibile, sul Mar Rosso, e non vediamo l'ora di vedere le vetture in pista a dicembre».

