E' fatta. La Pro Calcio Tor Sapienza ha superato anche l’insidia Morolo (2-1 gol di Toracchi e Santori) portanto la la striscia positiva di vittoire a nove ed ha staccato il biglietto per la serie D. Dopo 43 stagioni la società gialloverde tornerà a giocare nel massimo campioanto dei dilettanti per aver centrato il primo posto nel girone B di Eccellenza con 61 punti. Il distacco sul Sora alla fine è stato di cinque punti. Per Jacopo Camilli è il primo campioanto vinto in Italia e il secondo in carriera per averne collezionato uno negli Usa. Ha chiuso con sette gol. « E' stata una stagione trionfale per me e per la squadra- ha detto l'attaccante - si è realizzato un sogno, che inseguivo da anni. Questo successo lo dedico alla famiglia Armeni, ai tifosi e ai miei compagni di squadra e al quartiere che abbiamo rappresentato con onore. Nel calcio come nella vita tutto torna alla fine. Ora tuffiamoce nella festa».La rinascita gialloverde è iniziata nell’estate del 2015, con l'arrivo della famiglia Armeni – all’epoca proprietaria del Villanova Calcio. L'impegno nel settore giovanile e nella prima squadra ha riportato il calcio del quartiere ai primi posti. Ora è arrivata la classica ciliegina sulla torta.« Che vuoi dire - ha detto il numero uno Massimo Armeni - è un momento di festa, che ci siamo guadagnati con sudore, fatica, passione e attenzione e la costruzione di un gruppo fantatisco guidato da un tecnico giovane e motivato. E' una vittoria che dedico alla borgata».Poi rivela: « Il programma era quello di salvarsi quest'estate, ora ci troviamo in serie D, questo è il bello del calcio» La squadra al termine della gara è stata convocata al ristorante per festeggiare.