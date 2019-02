© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo torna a vincere. A Rocca Priora la gara Lupa Roma-Artena in programma oggi è stata rinviata per maltempo. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno reso impraticabile il fondo del campo "Montefiore", così l'arbitro dopo il canoninco sopralluogo con i capitani ha rimandato tutti a casa. Si è invece disputato l'anticipo Budoni- Ostia Mare. La gara è terminata 1-1 con le reti di Farris per il Budoni e Bertoldi per i tirrenici. Oggi potrebbe arrivare qualche replica quanto al maltempo.Tra i match in proogramma quello più interessante è Trastevere- Cassino. La squadra di casa è chiamata a vincere per perdere ulteriore contatto dalla capolista Lanusei e non farsi raggiungere dalle inseguitrici Latte Dolce e Monterosi.L'Anzio, che affronterà la Flamiania, ha annunciato la firma di due giocatori: Emanuele Malerba (terzino) e Stefano Dicuonzo (centrocampista): entrambi sono subito disponibili per l'incontro casalingo contro i viterbesi.