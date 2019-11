Giudice Sportivo, multa salata per il Città di Anagni

Cattive notizie per il Città di Anagni. Multa dal giudice sportivo per i fatti con l'Atletico Lodigiani. Ecco la nota ufficiale: «Ammenda di 400 euro: perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose. I medesimi, inoltre, provocavano una zuffa con la tifoseria avversaria che costringeva l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara per circa 5 minuti. Per indebita presenza, a fine gara, nella zona degli spogliatoi di estranei riconducibili alla Società, uno di questi tentava di aggredire l'arbitro minacciandolo gravemente».

