Marotta: «Offese da condannare, ma non è giusto chiudere uno stadio»

«L'Italia non è razzista, vanno deprecati questi fatti ma non è giusto squalificare uno stadio quando il 95% dei cittadini ha diritto ad assistere a uno spettacolo importante». Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenendo prima della gara tra i nerazzurri e il Benevento, che si giocherà a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. «Noi sappiamo che c'è un fattore ambientale inedito e quindi ci vorrà una motivazione supplementare, contro un avversario che non avrà niente da perdere - ha proseguito ai microfoni di Rai Sport -. L'ulteriore difficoltà sarà questa. Il razzismo negli stadi? Le colpe non sono solo dello sport, ma è un problema della società civile. Ci vuole la collaborazione del governo e dei vari enti perché si crei cultura». © RIPRODUZIONE RISERVATA