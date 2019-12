© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pareggio amaro per il Città di Cerveteri. Lo stop inatteso nel derby contro il Santa Marinella ha fatto perdere la testa della classifica alla squadra di Daniele Fracassa, superata dal Fiumicino che si è ripreso la vetta dopo la sconfitta contro i ceretani di due settimane fa. Sincera e razionale è stata l’analisi sulla gara dell’attaccante dei verdeazzurri, Giacomo Babbucci, che non ha fatto drammi sull’occasione persa: «Abbiamo trovato di fronte una squadra che si è difesa e ha attaccato molto bene allo stesso tempo. Anche se abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, le migliori occasione le ha avute il Santa Marinella, pertanto il nostro avversario ha avuto il merito di raccogliere quanto ha prodotto». Qualcosa, però, è mancato al Cerveteri secondo Babbucci: «Siamo stati poco cattivi, evidentemente il 1° posto ci ha fatto adagiare troppo e nel 2° tempo il nostro atteggiamento si è trasformato in nervosismo. Con più tranquillità la partita avrebbe potuto evolversi in un altro modo. Faccio mea culpa, perché il primo a non aver mantenuto la calma sono stato io, visto che sono stato espulso».La lotta per il vertice si sta facendo interessante e non essendo ancora a metà campionato la situazione può modificarsi ad ogni giornata, visto che la classifica lì in alto è talmente corta che può accadere di tutto. Il Cerveteri può comunque essere soddisfatto del secondo posto, ma domenica non potrà permettersi altri passi falsi considerando che ci sarà un altro scontro diretto contro il Grifone Gialloverde, terzo e distante solo tre punti. Babbucci, squalificato non ci sarà, ma crede nella forza del gruppo: «Ho rilevato che il nostro è un girone molto livellato in cui si può vincere e perdere con tutti, non a caso le distanze tra le varie posizioni sono tutte di pochi punti. Riguardo domenica ho piena fiducia nei miei compagni, sono convinto che se affrontiamo la partita nel modo giusto come abbiamo fatto ultimamente contro Fiumicino ed Almas possiamo vincere».