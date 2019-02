© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partono bene le Rappresentative del Lazio impegnate nei tornei internazionaoi "Roma Caput Mundi" e "Il Calcio è Rosa". Le due squadre regionali Under 17 maschile e Under 23 femminile si sono imposte sul Kosovo (dopo i calci di rigore) e sull'Abruzzo (2-0), iniziando così con il piede giusto la settimana che si concluderà venerdì con la doppia finale di Fregene e Ostia.I ragazzi di Marco Ippoliti si sono confrontati con la nazionale Under 17 del Kosovo, una bella realtà calcistica che è al debutto assoluto nel Caput Mundi, che da 13 anni a questa parte caratterizza l'attività internazionale dei giovani juniores del Lazio. La Rappresentativa è andata in gol per prima con Ndoj, subendo però, subito il gol del pareggio del Kosovo. Uno scenario che si è ripetuto anche nel secondo tempo, quando al gol di Ruggiero (rete arrivata dopo aver sbagliato un calcio di rigore) hanno replicato i kosovari. Chiusi gli 80' di gioco sul 2-2, si è passati direttamente ai calci di rigore, la cui serie ha portato il risultato finale sul 13-12 per il Lazio. Decisive le parate del portiere del Pomezia, Edoardo Pinna, che ha neutrlizzato ben due tiri dal dischetto, consegnando il successo alla squadra di Ippoliti. Domani, il Lazio di Ippoliti affronterà la nazionale di Malta, oggi pesantemente sconfitta (3-0) dall'Inghilterra.In campo femminile, invece, la squadra di Anthony Macidonio si imposta con un secco 2-0 sull'Abruzzo, balzando così in testa al girone insieme all'Inghilterra, la terza squadra del raggruppamento, che nell'incontro dell'intergirone si è imposto 3-0 sul Veneto. Di Gennaro ha sbloccato subito il match dopo sei minuti dal fischio d'inizio, mentre Valeri ha raddoppiato al 5' della ripresa. Domani, la seconda gara: il Lazio affronterà il Galles, che oggi nel proprio girone ha battuto la Toscana 1-0.