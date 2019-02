© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tre turni il Palocco torna a sorridere e lo fa contro il fanalino di coda Virtus Olympia. Una partita tirata e combattuta, decisa dall’acuto di Di Nardo nel primo tempo. La compagine casalinga ha approcciato meglio il match della “Longarina” e si è portato in vantaggio allo scadere con il gol del centrocampista arancioblù, che si è rivelato poi decisivo ai fini del risultato. La vittoria porta momentaneamente Minotti e compagni fuori dalla zona play out, a 25 punti con due lunghezze di vantaggio sull’Ostiantica, ma il cammino è ancora lungo.A fine match è arrivata l’analisi di mister Marco Ferretti, contento per i tre punti ma meno per la prestazione offerta: «Siamo stati troppo lunghi, abbiamo tenuto poco il possesso del pallone e alla fine ci siamo adattati al gioco del nostro avversario. È anche vero, però, che non abbiamo concesso praticamente nulla alla Virtus Olympia e siamo stati più pericolosi. L’importante comunque è stato trovare tre punti che ci danno morale e lo spirito giusto per affrontare le prossime undici finali verso la salvezza».Il ruolino di marcia di mister Ferretti è più che positivo. Le due partite dal suo arrivo in panchina hanno portato un pareggio e un successo: «Sicuramente sono soddisfatto dei risultati, 4 punti in 2 gare sono il segnale che la squadra è viva e ha voglia di lottare, ma in futuro dobbiamo maturare anche sotto il profilo del gioco». Dall’alto della sua esperienza in Promozione, infatti, “Lupo” Ferretti sa bene che il suo Palocco ha molto da lavorare per centrare l’obiettivo: «La strada da percorrere è ancora tanta, la squadra deve migliorare ancora su alcuni aspetti tattici, dovremo farlo in tempi brevi perché non possiamo permetterci più battute d’arresto. Ogni domenica è una battaglia, come è successo oggi anche l’ultima in classifica non ti regala nulla e tutte le nostre avversarie venderanno cara la pelle. La prossima settimana affronteremo in trasferta il Sezze capolista, dobbiamo andare lì senza paura e con la voglia di crederci. Il coraggio e la determinazione sono le componenti essenziali per centrare il nostro obiettivo, ed è questa la mentalità che sto cercando di infondere ai ragazzi allenamento dopo allenamento».