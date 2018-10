Bomber a confronto nella super sfida tra Sora e Pomezia

Sfida tra bomber quella che domenica vedrà coinvolte Sora e Pomezia, le due principali candidate alla vittoria del campionato di Eccellenza e che nelle prime giornate non hanno fatto mancare i gol per la gioia dei rispettivi tifosi. Cano da una parte e Laghigna dall’altra sono andati in gol complessivamente 10 volte (6-4 per lo spagnolo) e che nella prossima sfida si troveranno uno contro l’altro pronti ad azzannare le difese avversarie per assicurare tre punti fondamentali per il cammino delle due squadre. Se Sora e Pomezia si sono assicurate la vittoria nell’ultimo turno di campionato contro Morolo e Lavinio Campoverde, altre due pretendenti alla vittoria finale, dunque oltre che alla forza delle squadre, devono dare il giusto merito anche ai propri bomber, con Cano che ha messo a segno una doppietta e Laghigna che ha assicurato con il suo gol i tre punti fondamentali contro una rivale diretta.

Ultimo aggiornamento: 18:56

