Sabato 24 Febbraio 2024, 08:07

ROMA Ripartiamo dalla fine: Zalewski calcia il rigore decisivo, la palla non è ancora entrata in porta e Svilar comincia a correre. Dalla Curva Nord alla Sud: uno scatto lungo, veloce verso la gloria e il futuro, che vuole rimpiere con la sua presenza. Rui Patricio andrà via, Mile si sta meritando la conferma (ne arriverà un altro, meno titolare di lui, forse). A Frosinone era stato solo protagonista, contro il Feyenoord è stato un eroe. «Incredibile. Non ho parole, ho lavorato tutta la mia vita per questo momento. Questo stadio, mamma mia. Ogni volta che ci entro è più speciale. E' pazzesco», parole e musica di Mile Svilar, eroe non per caso, eroe per tutti. Parare un calcio di rigore regala qualcosa di diverso, di speciale, è più di un gol, più di un bel gol. E anche chi non ha un nome affermato, diventa leggenda, specialmente se certe prodezze si materializzano in una finale. E non è il caso di Svilar, anche se l'emozione trasmessa è altrettanto nobile. Restando nel nostro circolo romano, Franco Tancredi, leggenda, lo è stato, donando alla Roma due Coppe Italia e purtroppo non gli è riuscita l'impresa nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, quando non riuscì a pararne nemmeno uno.

Roma-Feyenoord, vittoria ai rigori. Le pagelle: eroico Svilar, Paredes brilla

ESSERE FRANCO

E Tancredi già era Tancredi; Svilar oggi è appena Svilar, un giorno magari diventerà Tancredi, glielo augura anche il portiere dello scudetto del 1983. Chi non ricorda Helmuth Duckadam? Portiere rumeno della Steaua, diventato leggenda per aver parato in finale di Coppa dei Campioni (1986) addirittura quattro tiri di rigore del Barcellona (di Alexanco, Pedraza, Pichi Alonso e Marcos) a Sivilgia. Il portiere ricevette in regalo una costosissima automobile dal Real Madrid, felice per l'impresa di Duckadam contro gli storici rivali del Barça. Ma il regime rumeno non gradì e Valentin, il figlio del dittatore Nicolae Ceauescu, chiese per sé quel dono, che Duckadam invece tenne. Leggenda narra che al portiere, qualche tempo dopo, vennero spezzate le dita delle mani. Parliamo di altri tempi, ma il discorso è sempre lo stesso: il portiere che regala vittorie ed emozioni, a qualsiasi livello, entra nel mito. Svilar ci spera, la strada è intrapresa, i precedenti ci sono. Di recente, nel mito, è entrato Rowen Williams, portiere del Sudafrica, che durante la partita dell'ultima Coppa d'Africa contro Capo Verde ha parato quattro rigori, come il rumeno. Lo è stato Donnarumma nella finale di Wembley del 2021, e non possiamo dimenticare colossi come Peter Schmeichel e Oliver Kahn. Svilar oggi, a Roma, lo è ancor di più, perché fino a poco tempo fa era solo un dodicesimo: il salto è stato triplo.

JOSÉ CI CREDEVA

le partite decisive le ha giocate sempre Rui Patricio, derby compreso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mourinho nella sua ultima partita da allenatore della Roma, a Milano, lo ha schierato titolare e chissà se anche lui non avesse deciso di accantonare definitivamente il fido Rui Patricio.per un po' ha provato il portoghese, a Frosinone la scelta definitiva, ben ripagata, come abbiamo detto. Forse la sua nuova vita nasce proprio da lì, dal quel volo sul tiro di Soulé. Quel giorno ha capito che si era aperto un portone e ci si è infilato dentro, con personalità. Sentire la fiducia addosso fa la differenza: Mile fino a quel momento era il portiere di Europa League e di Coppa Italia, sempre fino a prova contraria:. Al un "numero 1" serve stabilità, l'altalena fa male. E torniamo a Tancredi, che al Mondiale del 1986, si giocava il posto con Galli: ora uno, ora l'altro senza una soluzione, senza che Bearzot riuscisse a prendere una decisione definitiva, perdendo entrambi. Svilar ieri a Trigoria ha toccato con mano la maglia "Barilla" proprio di Tancredi, come un passaggio di consegne. Mile doveva solo aspettare il suo momento e lo ha fatto con pazienza, senza protestare né alzare i toni, lui che era stato tacciato come un predestinato, avendo esordito in Champions contro il Manchester United, indossando la maglia del Benfica, come il più giovane (all'età di 18 anni e 52 giorni, oltre Casillas, 18 e 118). A 18 anni e 65 giorni, sempre in Champions, sempre contro lo United, ha parato un rigore a Martial in una partita Manchester United-Benfica, riscattandosi dell'errore della sfida di andata. Un vizio.