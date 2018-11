Attila invade Milano: la “prima” della Scala trasmessa in quaranta luoghi della città

Dal 1° al 9 dicembre, il Comune di Milano ed Edison portano in città l'energia dell'opera che inaugura la stagione 2018/2019 del Teatro alla Scala,

Attila

di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, trasmesso in diretta mondiale dalla Rai.



Grazie all'autorizzazione di Viale Mazzini, l'opera sarà trasmessa in oltre 40 luoghi e spazi della città, nell'ambito dell'ottava edizione della

Prima Diffusa

che darà vita a più di 50 eventi gratuiti tra proiezioni, rievocazioni, laboratori, reading e performance, incontri e conferenze dedicati all'opera di inaugurazione della stagione scaligera. «Rendere la Scala sempre più aperta e accessibile è per noi un impegno fondamentale - afferma il sovrintendente Alexander Pereira - Per tutto l'anno coinvolgiamo il nostro pubblico attraverso convegni, proiezioni, serate a prezzo ridotto:

Prima Diffusa

è il momento in cui il teatro dialoga con la città in modo più intenso e capillare portando le riprese realizzate dalla Rai in cinema, teatri e luoghi di aggregazione».

