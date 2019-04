Antonio Sorgentone e Giorgio Cùscito, lo swing in scena al Parioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è lo swingman del momento, con la sua musica ha sbaragliato tutti i concorrenti vincendo la nona edizione di, ed ora è pronto a conquistare l'Italia dei club e dei teatri, a tempo di Boogie Woogie e Rockabilly. La sua conquista parte da Roma e da tutti quei luoghi in cui da sempre ha coinvolto i cittadini in lunghe notti di swing dirompente, come quello che risuonerà il prossimo giovedì 4 aprile dalle ore 21.30 al Parioli Theatre Club. Una serata che si preannuncia di fuoco, come le fiamme accese nel pianoforte di Sorgentone durante la pirotecnica finale televisiva. Un'atmosfera bollente che farà da eco alla caldissimache andrà in scena a Via Giosuè Borsi durante la serata.I virtuosi del Sax e del Rock and Roll si sfideranno tra canzoni cult-pop, rock & swing e tutto il meglio dell'irrefrenabile musica delle gonne a ruota e dei ciuffi alla brillantina. A dirigere il traffico di note, l'intenditoredal Micca Club, maestro di cerimonie che accoglierà tutti gli sfidanti sax alla mano, pronti a confrontarsi con il maestroin una serie di duelli in cui sarà il pubblico a proporre i brani e a votare le migliori esecuzioni con il rituale applausometro.