XF2023, Maria Tomba porta Fedez in Finale: ecco l’inedito ‘Crush’

Maria Tomba, concorrente di ‘X Factor 2023’ nella squadra di Fedez, propone un brano scritto da lei: ‘Crush’ si immerge nell’esperienza di un’avventura notturna, caratterizzata da colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate. Il brano è disponibile da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali. Maria sarà tra i protagonisti della finalissima di #XF2023, giovedì 7 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa – Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/



