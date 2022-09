Vesuvia è il nuovo album di Meg, tra i featuring Elisa ed Emma: «Una lava che fa danzare»

Mercoledì 7 Settembre 2022, 14:05

Eclettica e visionaria, la cantautrice e produttrice partenopea Meg annuncia il nuovo album di inediti ‘Vesuvia’. Disponibile per Asian Fake/Sony Music dal 30 settembre, il progetto – come il titolo suggerisce – è profondamente legato alla città di origine. Prodotta da Meg con collaborazioni importanti, la tracklist svela featuring preziosi come quello con Elisa ed Emma, Alice e Katia Labèque.“Spesso siamo troppo impegnati per ricordarci che siamo stati chiamati su questa terra per la sacra danza della vita” – spiega Meg – ‘Vesuvia’ mi ricorda di danzare e di cercare di rendere la mia danza contagiosa”. E ancora: “‘Vesuvia’ quando esplode non porta devastazione, non sputa lapilli e cenere. La sua lava è composta da pentagrammi. La sua lingua di fuoco non devasta villaggi, ma fa danzare chiunque la sfiori”. Cover da Ufficio Stampa - Foto di Mattia Guolo - AsianFake da Ufficio Stampa Astarte Agency / Music: «Perception» from Bensound.com

