Michele e Lorenzo Lupo, il 22 dicembre il singolo "Se mi vuoi lasciare" per il 60esimo anniversario del trionfo al Cantagiro

Giovedì 21 Dicembre 2023, 13:44

"Se mi vuoi lasciare", il celebre brano di Michele che ha trionfato al Cantagiro nel 1963, rappresenta un classico della musica italiana intriso di romanticismo. In occasione dei 60 anni di carriera di Michele, il brano si rinnova con una collaborazione speciale: il giovane artista Lorenzo Lupo. La nuova versione promette di portare nuova vita e freschezza a questo capolavoro, celebrando la lunga carriera di Michele attraverso una reinterpretazione contemporanea e coinvolgente.

Commenta Lorenzo Lupo a proposito del brano: “Collaborare a questo pezzo per il suo 60esimo anno è stato un onore...ricordo che da piccolo la ascoltavo e mi entusiasmava molto per la sua struttura musicale e per la magnifica voce del maestro Michele. Sentendola ora è vedendo che anche io ho potuto inserire la mia passione artistica mi riempie di gioia e vivere il momento di preparazione del pezzo e del video assieme a Michele è stato molto intendo. Sono grato nuovamente per questa esperienza perché ho appreso ancora una volta delle nozioni importanti impartite dal Maestro Michele.”

Il videoclip "Se mi vuoi lasciare" di Michele & Lorenzo Lupo, realizzato da Double Vision, presenta un intrigante scenario di corteggiamento con una dose di ironia. La trama si sviluppa attorno a due pretendenti che competono per l'attenzione della stessa ragazza, la quale, con un tocco di humor, respinge ogni forma di galanteria da parte dei corteggiatori. La regia di Double Vision cattura la vivacità della situazione con uno stile visivo accattivante e giocoso, offrendo agli spettatori una rappresentazione divertente e moderna del tema classico della rivalità amorosa.