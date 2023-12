Litfiba, buon compleanno da... Piero Pelù

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:54

«Sono cresciuto con la vostra musica, ho 56 anni e praticamente vi ascolto da sempre. Mia figlia tredicenne vi ama da impazzire e l'anno scorso era con me a Catania, villa Bellini per il vostro meraviglioso concerto. Per lei era il primo concerto in assoluto, per me la sesta volta che vi vedevo live. Grandi Litfiba, auguri». Il messaggio di Carmelo è solo uno dei centinaia scritti con passione dai fan di una delle rock band più importanti della storia della musica italiana. E l'occasione è quella bella, del compleanno condiviso da Piero Pelù sulla sua pagina ufficiale di Facebook che mostra una foto d'epoca del gruppo fondato a Firenze a Via de' Bardi.