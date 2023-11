La chitarra di Kurt Cobain venduta all'asta per oltre 1,5 mln Usd

Sabato 18 Novembre 2023, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 12:30

Immagini della chitarra elettrica Fender Mustang "Skystang I", modello per mancini, che il leader dei Nirvana Kurt Cobain usò nell'ultimo concerto della band il primo marzo 1994 sul palco di Monaco, durante il tour di "In Utero", poche settimane prima di suicidarsi (5 aprile 1994). Lo strumento, nel video in mostra vicino a Los Angeles, è stato venduto all'asta per 1.587.500 dollari (1.454.000 circa euro) da Julien's Auction presso l'Hard Rock Cafe a Nashville.

Secondo Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auction, la Skystang I è un pezzo importante della storia della cultura pop. "Tutti sappiamo che Kurt Cobain amava rompere e distruggere le sue chitarre, ma la Fender Mustang era... la sua favorita", ha ricordato prima della vendita. "Prima dell'ultima canzone avrebbe preso una versione più economica della chitarra, e quella sarebbe stata la chitarra che avrebbe fracassato, ma non la sua bambina", ha rivelato.

Parte dei proventi della vendita saranno devoluti all'organizzazione per la salute mentale "Kicking the Stigma".