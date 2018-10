Warhol, è boom di visitatori per la mostra al Vittoriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio boom di visitatori per “Andy Warhol”, la mostra allestita al Complesso del Vittoriano fino al 3 febbraio: già 7128 persone hanno infatti visitato l’esposizione nei primi cinque giorni di apertura. Curata da Matteo Bellenghi, prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con Eugenio Falcioni Art Motors srl, la mostra celebra il genio di Pittsburgh, padre del movimento della Pop Art, proponendo al pubblico un articolato percorso attraverso 170 opere che dagli anni ‘60 arriva fino alla morte dell’artista, avvenuta nel 1987. Dalla serie Campbell’s Soup alle icone come Elvis e Marilyn, passando per le serigrafie dedicate al mondo della moda, del cinema e della musica, fino alle polaroid e ai disegni, la mostra celebra Warhol come uomo e come artista, documentando tutto il suo mondo, le sue trasgressioni e le ossessioni, la capacità di sperimentare con i mezzi di comunicazione e di sviluppare un nuovo linguaggio intuendo l’evoluzione della società.