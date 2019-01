Fine d’anno a teatro per tanti vip. Grande successo per “Amici, amori, amanti”, ovvero “La verità”, di Florian Zeller, allo stabile di via Taranto. Tra i protagonisti in scena Pino Quartullo nel ruolo di Michael: traditore compulsivo che non ricorda le bugie raccontate a Laurence, la moglie, interpretata da Daniela Poggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA