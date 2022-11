Giovanna Marini e Daniela Poggi protagonisti del Terni Film Festival

TERNI Sarà Giovanna Marini la protagonista della seconda giornata del Terni Film Festival 2022. La leggendaria cantante folk sarà sul palco del Cinema Politeama domenica 13 novembre alle 16 per presentare il film Giovanna, storie di una voce di Chiara Ronchini e per una contaminazione musicale che vedrà la partecipazione di Moni Ovadia, direttore artistico del festival, e il coro Ticchettà fondato a Terni da Lucilla Galeazzi. Nata a Roma nel 1937 in una famiglia di musicisti, si è diplomata in conservatorio e ha collaborato con intellettuali come Pier Paolo Pasolini, Dario Fo e Italo Calvino, ma anche Marco Paolini, Francesco De Gregori, Nanni Loy, Ascanio Celestini e la stessa Galeazzi. Negli anni ’60 è stata l’artefice del “canto sociale” raccontando la storia attraverso lo strumento della canzone, e approfondendo le tradizioni orali italiane attraverso la raccolta una massa sterminata di canti nei vari dialetti.

NARDARI E POGGI

Il pomeriggio di domenica prosegue alle 18.15 con il corto in concorso Ritorno al presente di Max Nardari, in cui Daniela Poggi – che presenterà il corto insieme al regista – interpreta un’attrice che si risveglia dopo trent’anni di coma e si trova alle prese con un mondo cambiato dai social network.

Alla sua terza presenza al festival, Max Nardari ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura nel 2015 con il corto Il regalo più bello, da cui ha tratto il film La mia famiglia a soqquadro, interamente girato a Terni. Daniela Poggi, attrice e conduttrice televisiva, ha debuttato a teatro nel 1978 con Walter Chiari, e ha recitato in seguito con Gino Bramieri, Johnny Dorelli, Arnoldo Foà e scritto il recital Io madre di mia madre sul tema dell’Alzheimer. Ha condotto Chi l’ha visto e dal 2001 è Goodwill Ambassador per l’Unicef.



A chiudere il pomeriggio la prima serata del concorso Una canzone per il Terni Film Festival e i corti in concorso Internet sparito di Matteo Cirillo e Bonolis Bros, Briciole di Rebecca Marie Margot e corto Roy di Tom Berkeley.LA CAMILLA DI BAGLIONI DELL’INEDITO DI DE ANGELISUna primizia la riserva poi la serata con la prima assoluta Gira che ti rigira di Pompeo De Angelis che vede protagonista un giovanissimo Claudio Baglioni.Realizzato dallo storico, regista e dirigente Rai ternano (responsabile per vent’anni di Istess Storia) nel 1972 per promuovere l’omonimo disco del cantautore romano, non è mai stato trasmesso e viene proiettato per la prima volta, in occasione dell’uscita del libro Camilla. La Baglioni’s car (vera protagonista del film) di Chiara Sabatini e Pigi Sbaraglia.ALL OF US – PRIMA NAZIONALE PER IL FILM BELGAE se, lontano dalle tensioni attorno alle questioni identitarie e dalla nostra paura degli altri, ci si rivelasse una realtà diversa? All of Us, il film belga che porta il titolo del festival, e che sarà presentato dal regista Pierre Pirard in prima nazionale, racconta storie di cittadini audaci, raccolte in tutto il mondo, che configurano un mondo nuovo, nella prospettiva di una vita armoniosa tra persone di credenze diverse.