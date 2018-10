“Shakespeare in Love” e l’amore va a teatro

Dove, se non in teatro, poteva essere raccontata una grande storia d’amore, per uno dei maggiori commediografi di sempre? La prima di “Shakespeare in Love”, adattamento del pluripremiato film con Gwyneth Paltrow e Joseph Fienes, approda in Italia - a Roma al teatro Brancaccio fino all’11 novembre - nel suo adattamento teatrale. A interpretare i ruoli di William Shakespeare e Viola de Lesseps sono Marco De Gaudio e Lucia Lavia, per la regia di Giampiero Solari.



Sold out per questa prémiere, con file al botteghino e nel foyer - addobbato in stile vittoriano persino negli abiti delle hostess e in biglietteria - e un parterre di ospiti d’eccezione, a partire dai genitori della protagonista, Gabriele Lavia e Monica Guerritore, intervenuta insieme al marito Roberto Zaccaria, oltre al fratello Lorenzo, anch’egli attore. In platea grandi nomi del cinema e dello spettacolo, da Enrico Brignano e la moglie Flora Canto, Lina Sastri ed Edy Angelillo, Angela Melillo, Carolina Rey. Claudio Insegno ed Emy Bergamo scherzano insieme a Barbara Foria e Fabrizio Nevola a favor di camera, mentre fanno il loro ingresso in teatro Giancarlo Scarchilli, Jonis Bascir, Rita Pivano, l’ex miss Italia Mirca Viola e Antonio Emilio Caggiano con Silvia Salemi. Il maestro di stile Renato Balestra, con un piumino blu per difendersi dal primo freddo, mentre si fa largo tra la folla Gianluca Guidi.

