Miss teenager, la più bella è Roxana: romana di 14 anni

Ha 14 anni Roxana Chirita, di Roma, la Miss Teenager Original 2018, il cui nome si aggiunge nell'albo d'oro della storica manifestazione a quello di Mita Medici, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Claudia Gerini e Laura Chiatti. Di origini romene, alta 1.78, con lunghi capelli castani e profondi occhi marroni, ha ammaliato la giuria e la commissione tecnica del concorso che l'hanno proclamata anche miss Teenager Beauty.



Romana anche la seconda classificata, Silvia Cerioni, 18 anni, mora con gli occhi verdi, vincitrice della fascia di Miss Teenager Sorriso, mentre al terzo posto è stata giudicata Roberta di Lorenzo, 17enne casertana che ha vinto la fascia di Miss Teenager Rt Fashion. Dopo uno stop di sette anni, a causa della scomparsa dello storico fondatore e ideatore del contest, Nunzio Lusso, ritorna a Roma la gara tra miss che ha scoperto icone del cinema e della tv come la prima vincitrice Ewa Aulin e, inoltre, Gloria Guida, Bianca Guaccero, Laura Freddi, Serena Autieri e Simona Ventura. "Miss Teenager Original" è la nuova denominazione della competizione di bellezza, che si è tenuta in un albergo di lusso in zona Bravetta.

Ventisette le giovanissime concorrenti provenienti da tutta Italia, la metà laziali, un terzo romane, che hanno sgilato per contendersi una delle fasce e sperare in un futuro ambito, ricalcando le orme delle prestigiose vincitrici dei passati decenni. Una di queste, Barbara De Rossi, sarà la madrina dell'evento, mentre la giuria, presieduta dall'attore Sebastiano Somma, gode della presenza di un'altra storica miss: Mita Medici. Presentato dal volto televisivo di Angelo Martini e dalla star del web da oltre un milione di follower Angelica Massera, la sfilata-evento non poteva che rifarsi a uno dei più importanti musical mai scritti, con un titolo che è anche un augurio alle aspiranti miss: "Saranno famosi".

