Greenday concerto a sorpresa a Milano il 7 novembre

Lunedì 6 Novembre 2023, 10:38

I Green Day hanno annunciato un concerto a sorpresa che si terrà il 7 novembre ai Magazzini Generali di Milano, seguendo l'esempio di quanto fatto di recente a Parigi. Si tratta di una location di piccole dimensioni, in cui la band suonerà anche alcune canzoni dal loro prossimo album "Saviors", previsto per il 19 gennaio. I Green Day sono una delle band più iconiche della scena punk rock mondiale, faranno tappa con il loro The Saviors EU/UK Tour ad I-Days 2024 per celebrare i 30 anni di Dookie e i 20 anni di American Idiot