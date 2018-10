Nei fumetti la passione lascia il segno

Albi da sfogliare, leggere, rileggere, consumare. Conservare gelosamente, a volte invece “passare” per il gusto di condividere. E magari studiare e tentare di riprodurre per fare pratica del segno. I fumetti conquistano i romani. Lo dicono le librerie, i festival, le mostre ad hoc. Lo confermano le scuole, i premi, perfino la street art. Giovedì apre al pubblico la XXIV edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, dell’Animazione e dei Games, ospitato fino al 7 ottobre, nell’area fieristica in via Portuense. Sotto i riflettori, le grandi firme e i nuovi talenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA