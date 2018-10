Brice Martinet, ciak con la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per molti la convivenza e il matrimonio rappresentano la tomba dell’amore. Ma non per tutti. Il modello e attore francese Brice Martinet e la moglie, la fotografa Elena Falbo, continuano la loro super collaudata love story incuranti di qualsiasi proverbio o antico detto popolare. Rientrato nella Capitale, dopo una parentesi professionale all’estero, l’affascinante Martinet è stato subito coinvolto in una nuova entusiasmante avventura: un film americano girato quasi interamente in Italia, dal titolo provvisorio “Hard night fallin’”.Protagonista della pellicola, prossimamente sugli schermi, l’attore Dolph Lundgren (alias Ivan Drago nel celebre cult “Rocky 4”) nel ruolo di un poliziotto con accanto il suo fidato braccio destro. Luogo prescelto per le riprese degli interni una location nel cuore di Frascati, dove solo alcuni curiosi sono riusciti a rubare qualche scatto.